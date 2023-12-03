UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) kura çekiminde canlı yayına yansıyan ‘seks sesleri’ hakkında soruşturma başlattı.

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Grup kura çekimi, dün şampiyonaya ev sahipliği yapacak Almanya’nın Hamburg şehrindeki Elbphilharmonie Konser Salonu’nda yapıldı.

Söz konusu sesler, İsviçre’nin İskoçya, Macaristan ve Almanya ile birlikte A Grubu’na seçildiği sırada duyuldu.

Benzer bir olay ocakta Wolverhampton ile Liverpool arasında oynanan FA Cup maçı sonrası BBC’de canlı yayınlanan programda da meydana gelmişti.

YouTube fenomeni ve şaka videoları çeken Daniel Jarvis, iki olayın arkasında kendisinin bulunduğunu ileri sürdü. X hesabından canlı bir video yayınlayan Jarvis, seslerin duyulduğu sırada bir telefonu çaldırırken görülüyor: “Dinleyin bu biziz. Oraya girdik ve telefonu oraya koyarak çaldırdık, Euro 2024’te seks sesleri.”

İngiltere milli takımının teknik direktörü Gareth Southgate, sesin salonda oturan seyircilerce güçlükle duyulduğunu söyledi: “Bir tür şaka olduğunu tahmin ettim ama ne olduğunu anlamak gerçekten zordu.“