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Yaramazlara biraz batar!

Et krizi büyüyor: Kıymanın kilosu 500 TL’ye yaklaşabilir

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) başkanı Sencer Solakoğlu, et fiyatlarının orantısız yükseleceği uyarısını yaparak ”Kıymanın kilosu haziran-temmuz ayı içinde 450-480 lirayı görecek” dedi.

Fotoğraf: AA

Et fiyatları son iki ayda yüzde 50 arttı. Kasaplar Odası, bir senede yaşanması gereken artışın iki ayda meydana geldiğini belirtmiş ve yetkilileri önlem almaya çağırmıştı.


Cumhuriyet’ten Şehriban Kılıç’a konuşan TÜSEDAD Başkanı Solakoğlu, turizm sezonunun başlamasıyla et ve süt fiyatlarında çok büyük artış yaşanacağını söyleyerek “Bu sektör artık büyük bir çıkmaza girdi. Yeni gelecek hükümet kucağında saatli bomba bulacak” dedi.

Solakoğlu, süt fiyatlarına zam gelmemesi halinde oluşacak tabloyu şöyle özetledi: ”Şu anda kıymanın kilosu 360-380 liralarda bu en geç haziran temmuz içerisinde 450-480 lirayı görecek ilk aşamada. Kolay kolay da düşmeyecektir.”

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