Eşlerin birbirine fırlattığı ceviz ve tabak ‘silah’ sayıldı

Karı-kocanın birbirinie fırlattığı ceviz ve tabak ‘silah‘ sayılıp çift hakkında kamu davası açıldı.

AA’nın haberine göre Balıkesir 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde kabul edilen iddianamede Altıeylül ilçesinin Bahçelievler Mahallesi’nde oturan A.K. ile eşi N.K. arasında ailevi nedenlerle kavga çıktığı belirtildi.

A.K.’nin eşine ceviz fırlattığ, N.K.’nin ise tabakla vurduğu kaydedilen iddianamede şu ifadelere yer verildi: “A.K.’nin, eşi olan N.K.’ye olaydan sonra ele geçmeyen ancak fiilen saldırıya elverişli oldukları değerlendirilerek yaralama suçunda silah niteliğine haiz oldukları düşünülen cevizleri fırlattığı, müşteki şüpheli N.K’nin de eşine yaralama suçunda silah niteliğine haiz olan tabak ile eşi A.K.’nin kafasına vurduğu, meydana gelen olaylar sonrası çeşitli şekilde yaralandıkları anlaşılmıştır.”

Sanıklar için kasten yaralama suçundan ceza talep edilen iddianamede, çift hakkında mala zarar verme, basit tehdit, kişilerin huzur ve sükununu bozma, tehdit, hakaret ve basit yaralama suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildiği belirtildi.

Birbirinden şikayetçi olan sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.