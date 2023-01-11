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Yaramazlara biraz batar!

Eskişehir’de pencereden düşen kadının şüpheli ölümüne ilişkin bir kişi gözaltına alındı

Eskişehir’de yaklaşık yedi ay önce apartmanın ikinci katından düşen kadının ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında şüpheli erkek arkadaşı gözaltına alındı.

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Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi’nde, 21 Haziran 2022 akşamı apartmanın ikinci kat penceresinden düşen 36 yaşındaki Zerin Kılınç, kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi’nde yaşamını yitirmişti.


Kentteki bir giyim mağazasında satış görevlisi olarak çalışan Kılınç’ın ölümüyle ilgili erkek arkadaşı Y.S., polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Kadının ailesinin başvurusu üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Eskişehir başsavcılığının paylaştığı yazılı açıklamada, Kılınç’ın şüpheli erkek arkadaşı Y.S.’nin gözaltına alındığı ve bu kişinin ifade işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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