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Yaramazlara biraz batar!

Eskişehir’de orman yangını

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangını karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Fotoğraf: AA

Kümbet ve Oynaş kırsal mahalleleri arasındaki alanda anız yangını çıktı.


Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü görevlileri ile çevre belediyelerden itfaiye ekipleri yönlendirildi. AFAD ekipleri de olay yerine geldi.

Yangının ormanlık alana sıçraması üzerine bölgeye destek ekipleri ile havadan müdahale için iki helikopter sevk edildi.

Ekipler, 14 arazöz, üç su tankeri ve itfaiye desteğiyle alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Yangının, şu an için yerleşim bölgeleri için tehdit oluşturmadığı bildirildi.

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Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangını karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.