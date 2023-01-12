Eskişehir’de bir kadını bıçakla öldüren erkek gözaltına alındı

Eskişehir’de, işe gitmek üzere evden çıktıktan sonra apartmanda bıçaklı saldırıya uğrayan kadının katil zanlısı erkek arkadaşı gözaltına alındı.

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AA’nın haberine göre Yenibağlar Mahallesi Hacı Hüsnü Sokak’taki bir apartman dairesinde ikiziyle birlikte yaşayan 25 yaşındaki yaşlı bakım teknikeri Tuğçe Can, işe gitmek için evden çıktığı sırada bina içerisinde Onur K.’nin bıçaklı saldırısına uğradı. Vücudunun birçok yerinden darbe alan Can, olay yerinde hayatını kaybetti.

Tuğçe Can’ın cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Emniyet, katil zanlısı Onur K.’yi kent merkezinde düzenlenen operasyonda yakaladı.

Onur K.’nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.