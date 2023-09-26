Eskişehir’de aranan kadının 12 yıl önce zehirlenip uçurumdan atıldığı ortaya çıktı

Eskişehir’de 12 yıldır kayıp olan kadının tarım ilacıyla zehirlenip öldürüldükten sonra cesedinin uçurumdan atıldığı ortaya çıktı. Arama çalışmalarıysa kadının ailesinin yedi ay önce kayıp başvurusu yapmasıyla başladı. Olayda iki kişi tutuklandı.

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Sibel Yenigün’ün yakınları tarafından şubattaki kayıp başvurusunun ardından Eskişehir başsavcılığının koordinesinde çalışma başlatılarak il emniyet müdürlüğü asayiş şube müdürlüğü cinayet büro amirliği bünyesinde özel ekip oluşturuldu.

Ailesiyle en son görüştüğü 2011’de 33 yaşında olan kadının bulunması için kentteki hastanelerin yanı sıra mezarlıklarda araştırma yapan ekipler, Yenigün’ün izine rastlayamadı.

Yenigün’ün 12 yıl önce arkadaşlık yaptığı Murat Ş.’yi takibe alan ekipler bu kişiyi altı ay süren çalışmanın ardından gözaltına aldı.

Murat Ş., emniyette verdiği ifadede, 2011’in kasım ayında Yenigün’ü tarım ilacıyla zehirleyerek öldürdükten sonra cesedini Mihalgazi ilçesi ile Alpagut Mahallesi arasındaki yolda bulunan ormanlık alana götürerek uçurumdan attığını itiraf etti.

Gözaltına alınan Murat Ş. ve ona yardım ettiği öne sürülen akrabası Fevzi Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Cesedin arama çalışmaları AFAD, emniyet ve jandarma ekipleriyle sürüyor.