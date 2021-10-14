‘Eskiler’ ağzının tadını biliyormuş: 2 bin 700 yıllık dışkı örneğinde bira ve küflü peynir

Avusturya Alpleri’ndeki Hallstatt madeninde bulunan 2 bin 700 yıl öncesine ait insan dışkısı örneklerini analiz eden bilim insanları ‘sofistike‘ zevklerini keşfetti: Bira ve küflü peynir.

Fotoğraf: cheesesofeurope.com

Çalışmanının başındaki isim, İtalya’daki Eurac Araştırma Enstitüsü’nden mikrobiyolog Frank Maixner iki bin yıldan uzun bir süre önce tuz madencilerinin fermantasyonu bilinçli olarak kullanacak kadar gelişmiş olmalarını şaşırtıcı bir bilgi olarak nitelendirdi.

Maixner “Bu bence çok sofistike, o zamanda olmasını beklemediğim bir şey” ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar bulgularının Avrupa’da bugüne kadar rastlanan en eski peynir olgunlaştırma kanıtı olduğunu belirtti.

İçki tüketimi eski yazılarda ve arkeolojik kanıtlarda belgelenmiş olsa da, tuz madencilerinin dışkıları o dönemde kıtada bira tüketimine dair ilk moleküler kanıtı sundu.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası listesinde yer alan Hallstatt kasabası 3 bin yıldan uzun bir süredir tuz üretim merkezi olarak kullanılıyor.

Topluluğun Alpler’de hiçliğin ortasında yaşadığına dikkat çeken Maixner, üyelerinin madende çalışıp yaşamını sürdürdüğünü söyledi. Bütün günlerini madende çalışarak ve yemek yiyerek geçiren işçiler tuvalet ihtiyaçlarını da burada gideriyordu.

Madendeki 8 derece civarındaki sabit sıcaklık ve yüksek yoğunluktaki tuz sayesinde madencilerin dışkıları günümüze kadar iyi şekilde korundu.