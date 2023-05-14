Eski ‘muhalif’ Hulki Cevizoğlu koltuğu garantiledi

YSK Başkanı Ahmet Yener, “Yurt içinde yüzde 47,08 yurt dışında 12,60 veri girişi olmuştur” dedi. Yener, şunları söyledi: *YSK’nın veri girişinde şu anda herhangi bir aksama ya da gecikme söz konusu değildir. Verilerimiz, anlık olarak siyasi partilerle de paylaşılmaktadır. Güncellenecek… Çok okunanYüzüklerin Efendisi’nin ‘Frodo’sundan seçim mesajı Çok okunanSinan Oğan: Sonbahar geliyor Çok okunanErzincan’da Mustafa Sarıgül […]