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Yaramazlara biraz batar!

Eski ‘muhalif’ Hulki Cevizoğlu koltuğu garantiledi

Bir zamanların muhalif gazetecilerinden Hulki Cevizoğlu, AKP’den milletvekili seçildi.

Fotoğraf: Twitter

Bir zamanların sözünü sakınmayan muhalif gazetecilerinden Hulki Cevizoğlu, son dönemde iktidar savunuculuğu yapmaya ve muhalefeti eleştirmeye başlamıştı. Cevizoğlu, bu performansının karşılığını AKP’den İstanbul 1’inci bölge 6’ıncı sıradan aday gösterilerek almıştı.


Sandıkların yüzde 44 oranında açıldığı İstanbul birinci bölgede AKP şimdilik 15 milletvekili çıkarıyor. Bu sonuçla Cevizoğlu, koltuğu garantiledi. Sonuçların ardından AKP, bir eski muhalif daha kazanmış oldu.

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