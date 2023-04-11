AKP’li aday adayından Erdoğan’a Hulki Cevizoğlu göndermeli sitem

AKP’li avukat Ercan Ezgin adaylık başvurusu sonuçsuz kalınca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a Hulki Cevizoğlu üzerinden sitem etti.

Ercan Ezgin, 2013’te Diyarbakır Kayapınar ilçe kurulu üyesiyken AKP’nin Siyaset Akademisi Yerel Yönetimler 3 konulu sınavında dereceye girmiş ve plaketini Tayyip Erdoğan’ın elinden almış. Hatta o dönem ödülle ilgili şöyle demiş: “Büyük ustamız, büyük liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan plaket alacak olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyorum.”

Bu dönem de AKP’den milletvekili adaylığına başvurmuş ancak üstü çizilmiş.

Ezgin bunun üzerine Twitter’dan Erdoğan’la fotoğrafını paylaşıp şunları yazdı: “En çok ne zoruma gidiyor biliyor musunuz dostlar? En zorlu ve en riskli dönemde bu davaya hizmet et, bayrağını Diyarbakır’da salla, tehditler al, kimsenin konuşmaya cesaret edemediği dönemlerde cesaretle hakikatleri konuş, yıllarını ver.

Sonra da Hulki Cevizoğlu kadar değer görme.”

Ençok ne zoruma gidiyor biliyor musunuz dostlar?



Enzorlu ve en riskli dönemde bu davaya hizme et, bayrağını Diyarbakır'da salla, tehditler al, kimsenin konuşmaya cesaret edemediği dönemlerde cesaretle hakikatleri konuş,yıllarını ver



Sonra da Hulki Cevizoğlu kadar değer görme. pic.twitter.com/BXjBMuYXvJ — Av.Ercan EZGİN (@AvErcanEZGN) April 11, 2023

Bir zamanların sözünü sakınmayan muhalif gazetecilerinden Hulki Cevizoğlu, son dönemde iktidar savunuculuğu yapmaya ve muhalefeti eleştirmeye başlamıştı. Cevizoğlu, bu performansının karşılığını AKP’den İstanbul 1’inci bölge 6’ıncı sıradan aday gösterilerek almıştı.