Eski milli futbolcu Ersen Martin hayatını kaybetti

A Milli Futbol Takımı’nın eski oyuncularından Ersen Martin 44 yaşında hayatını kaybetti.

Ersen Martin. (AA)

Martin aort damarı yırtıldığı için uzun süre yoğun bakımda kalmıştı.

1979’da Almanya’da doğan Martin futbol hayatına Nürnberg’de başladı.

Türkiye’de Beşiktaş, Siirtspor, Göztepe, Denizlispor, Ankaraspor, Trabzonspor, Sivasspor, Manisaspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Eyüpspor’da da forma giydi.

Kısa süreliğine İspanya’nın Recreativo Huelva ekibinde de oynayan Martin, üçü A milli, beşi A2 mill, üçü de ümit milli olmak üzere toplam 11 müsabakada Ay-Yıldızlı formayı giymişti.