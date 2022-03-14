Eski mezarlıkta ‘profesör başkanlığında’ izinsiz kazı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde eski mezarlıkta izinsiz kazı yaptığı iddiasıyla bir profesör dahil dört şüpheli gözaltına alındı.

AA’nın haberine polis, 10 Mart’ta Şıhlar Mahallesi Zafer Caddesi’ndeki eski mezarlıkta izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Kazı mahalinde polis ekiplerini gören şüpheliler, ‘dur‘ ihtarına uymayarak kaçtı. Kovalamacanın ardından ekipler, M.G.’yi ve metruk bir binadaki M.Ş.’yi yakaladı.

Zanlıların ifadesi üzerine H.B. ve M.A.D. de gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

M.G. profesör ve öğretim üyesi çıktı. Emniyet ya da savcılıktan resmi bilgi geldiğinde üniversite yönetimi tarafından idari soruşturma başlatılacak.