Eski KKTC milletvekili, ‘milli güvenliğe aykırılık’ gerekçesiyle Türkiye’ye alınmadı

KKTC’li eski milletvekili Dr. Okan Dağlı güvenlik gerekçesiyle Türkiye’ye alınmadı.

Daha önce de eski cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın iletişim koordinatörü Ali Bizden, yazar Dr. Ahmet Cahit An ve Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir benzer gerekçelerle Türkiye’ye alınmamıştı.

Bu isimlere ‘G82’ diye anılan bir belge verilmiş, ancak neden böyle bir uygulamaya maruz kaldığı açıklanmamıştı.

Türk yetkililer, konuyla ilgili sorulara net bir yanıt vermemişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ysa ülkeye girecek yabancılara ilişkin alınan kararları ‘egemenlik yetkisi’ olarak nitelendirmişti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden iki dönem milletvekilliği yapan Dağlı diplomatik pasaportu bulunmasına rağmen 25 Şubat tarihinde İzmir Adnan Menderes Havaalanı’na girişte durduruldu. Kendisine verilen belgede güvenlik gerekçesiyle ülkeye girişinin yasaklandığının belirtildi.

Eski vekil başından geçenleri Kanal Sim’de Sami Özuslu’ya anlattı:

“8 Eylül 2020 tarihinde hakkımda dosya hazırlandığını, Türkiye güvenliği aleyhine çalışmalar yapıldığından dolayı ülkeye giremeyeceğimiz söylendi. Başka bilgi vermediler. Bundan sonra Türkiye’ye girecekseniz oradan vizeye başvurulması gerek notu da düştüler

Artık bu diplomatik pasaportun bir önem kalmadı, isteyen gelip alabilir, artık buna ihtiyacım kalmadı, uzatılması için de başvurmayacağım. Zaten sadece Türkiye’ye girişlerde kullanıyordum, bu yüzden artık gerek yok.”