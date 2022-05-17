Eski İzmir ‘Smyrna Antik Kenti’ metaverse taşındı

İzmir’in Konak ilçesindeki 2 bin 500 yıllık Smyrna Antik Kenti Agorası’nın Roma dönemindeki halini yansıtan metaverse içeriği gelecek ay ziyaretçilerle buluşacak.

Antik kentte 1933’te başlatılan arkeolojik kazılar, 2007’den beri Doç. Dr. Akın Ersoy’un başkanlığında sürdürülüyor. Kadifekale’yle deniz arasında kurulan ve yüzyıllar boyu farklı kültürlere ev sahipliği yapan antik agora, bazilikası, duvar yazıları ve 2 bin yıllık su kanalıyla tarihten kesitler sunuyor.

Kentimiz İzmir Derneği, agorayı tanıtabilmek için Ersoy’un iş birliğiyle Kültürel Miras Yaşıyor Projesi’ni hayata geçirdi. Proje kapsamında agoranın Roma dönemindeki hali modellenerek metaverse içeriği hazırlandı. İçerik, hazirandan itibaren Smyrna Antik Kenti’nde oluşturulacak deneyim merkezinde ve internet üzerinden sanal gerçeklik (VR) gözlüğüyle izlenebilecek.

Heykeltıraş ve arkeologlardan oluşan yedi kişilik ekip, antik agoranın Roma dönemindeki halini yansıtan 1/100 ölçekli maketini de hazırlıyor. Maketin gelecek ay tamamlanıp antik kentte ziyaretçilerle buluşturulması planlanıyor.

Projenin, Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle hayata geçirilen Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II Hibe Programı kapsamında yürütüldüğünü aktaran koordinatörü Şebnem Yurdakul şunları söyledi: ”Smyrna Antik Kenti modern kentin tam merkezinde yer alıyor. Smyrna Agorası da bu kentin en önemli unsurlarından biri. Dünyada kent merkezinde bulunan en büyük agoralardan birisi ve aynı zamanda 3 bine yakın grafitiyle, dünyanın en zengin Yunanca grafiti koleksiyonuna sahip. Agora bütün bu sahip olduğu değerlere rağmen yeterince tanınmıyor ve bilinmiyor. Hak ettiği değeri görebilmesi, anlaşılması, bilinmesini çok istiyoruz. Projemizin odağında agora var. Projemizin ortakları arasında İtalya’dan Katanya Üniversitesi ve Santagata Vakfı, Yunanistan’dan da Egaleo Asya Minör Derneği de yer alıyor.”