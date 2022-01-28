Eski İtalya başbakanı Moro’yu Kızıl Tugaylar’ın kaçırdığına dair duyuru müzayedede satıldı

İtalya’nın 1963-1968 ve 1974-1976 yılları arasında görev yapan eski başbakanı Aldo Moro’nun Kızıl Tugaylar tarafından kaçırıldığına dair açıklama metni açık artırmada 26 bin avroya (394 bin 943 lira) satıldı.

Fotoğraf: Vikipedi

Moro, 16 Mart 1978’de, başkent Roma’da otomobiliyle bir yere giderken Kızıl Tugaylar tarafından kaçırılmıştı. Kaçırıldığı sırada beş koruması öldürülmüştü. 55 gün sonra kurşun yaraları bulunan cansız bedeni bir aracın bagajında bulunmuştu.

Başkent Roma’daki Bertolami Müzayede Evi tarafından satılan iki sayfalık yazıda Kızıl Tugaylar’ın logosu bulunuyor. “Kızıl Tugaylar, Hristiyan Demokratlar’ın başkanı Aldo Moro’yu kaçırmış ve hapsetmiştir” yazıyor. Merkez sağ siyasetçi Moro’nun kaçırılmasını üstlenen Kızıl Tugaylar, onu ’emperyalist burjuvaların istediği, devrim karşıtı programları uygulamış olmakla’ suçluyor.

Müzayede evi, açıklamaya 1300-1700 avro (19 bin 750-25 bin 823 lira) arasında bir değer biçildiğini, tahmin edilenin çok üzerinde bir rakama alıcı bulduğunu açıklarken, satılmasının doğru bir fikir olmadığını savunanlar, tepki gösterenler oldu.

Demokratik Parti Milletvekili Filippo Sensi, Twitter’da, ‘böyle acı veren bir dönemi ve olayı anımsatan’ belgenin satılmış olmasının çok üzücü olduğunu yazdı.

Polis olan babası 1972 yılında Kızıl Tugaylar tarafından vurularak öldürülen gazeteci Mario Calabresi de mektubun satılmasını kınadı. “O sayfalardan kan akıyor. Alınıp satılamazlar, bir koleksiyonerin koleksiyonunun parçası olmamalılar” dedi. Ve, bu tür belgeler için en uygun yerin bir müze veya anıt olduğunun altını çizdi.

Kızıl Tugaylar’ın eski üyelerinden Paolo Persichetti ise satılanın açıklama metninin orijinali değil kopyası olduğunu, bunlardan yüzlercesinin devlet arşivlerinde bulunduğunu açıkladı. Açık artırmada satılanla orijinali arasında fark olduğunu söyledi.