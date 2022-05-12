Eski futbolcu Sezer Öztürk’e 12 buçuk yıl hapis

İstanbul’daki yol verme kavgasında bir kişinin ölümü, bir kişinin de yaralanmasına ilişkin yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk’e ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’den 12 buçuk yıl ceza verildi.

Öztürk ve yanındakiler, 24 yaşındaki Halil İbrahim Scolten ve Haydar Genç’le 17 Eylül 2021’de Çekmeköy ilçesinde yol verme tartışması nedeniyle kavga etmişti. Olayda Scolten tabancayla vurularak öldürülmüş, Genç bıçaklanmıştı.

Sezer Öztürk geçen yılın kasım ayında Artvin’in Hopa ilçesinde bir kamyonetin kasasında Gürcistan’a kaçmaya çalışırken yakalanmış, ardından tutuklanmıştı.

Anadolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Sezer Öztürk ile Ömer Genç katıldı, tutuksuz sanık Duran Genç duruşmaya katılmadı.

Mütalaaya karşı söz alan tutuklu sanık Özer, mütalaada ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan ceza istendiğini belirterek buna katılmadığını söyledi.

‘Kendimi ve ailemi korudum’

Özer, kendisinin tahrik altında olmadığını, ailesinin yanında saldırıya uğradığını, öldürülmeye çalışıldığı için kendisini savunduğunu öne sürdü.

Tutuklu sanık Öztürk, geçmişte sporcuyken daha sonra iş insanı olduğunu ifade ederek, “Ailemle hayvanat bahçesine gittiğim gün böyle bir şey yapmaya hakkınız var mı? Basit bir yol isteme konusu nerelere geldi” şeklinde konuştu.

‘Rastgele salladım’

Diğer tutuklu sanık Ömer Genç de bilerek ya da isteyerek kimseye zarar vermediğini savunarak “Bana ilk vurduklarında yere düştüm. Oradan kurtulmak için bıçağı alıp rastgele salladım. Kimi yaraladığımı görmedim bile. Ben kendimi, ailemi ve Sezer beyin ailesini korumak için yaptım” dedi.

Son sözü sorulan Sezer Öztürk, “Son cümlemin şu olmasını istiyorum; haklı olmak için illa ölmek gerekmiyor. Sonuç buralara geldiği için pişmanım ama kesinlikle kendi canımı ve ailemin canını koruduğum için pişman değilim” dedi.

Sanık Ömer Genç ise suçsuz olduğunu söyleyerek beraatini ve tahliyesini istedi.

Ceza çıktı

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Sezer Öztürk’ü ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan 12 yıl altı ay hapis cezasına çarptırdı.

Öztürk’ün ‘haksız tahrik altında olası kastla yaralama’ ve ‘Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet’ten suçlarından toplam iki yıl bir ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmeden heyet, bu suçlardan hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi. Heyet, sanığın ‘silahla tehdit’ suçundan ise beraatine hükmetti.

Ömer Genç ve

‘i ‘tahrik altında kasten öldürmeye yardım’ suçundan beş yıl iki ay 15 gün hapis cezasına çarptıran heyet, sanığın bu suçtan cezaevinde geçirdiği süreyi gözeterek tahliyesine karar verdi.

Heyet, Genç’in üzerine atılı beş suçtan toplam iki yıl altı ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Tutuksuz sanık Duran Genç ise Sezer Öztürk’e yönelik ‘kasten yaralama’ suçundan beş ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, bu suçtan hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

İddianamede ne deniyordu?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar ile müştekilerin yolun açılması konusunda tartışma ve arbede yaşadıkları belirtilerek sanıklar Ömer Genç ve Sezer Öztürk’ün ailelerini bıraktıktan sonra araçla geri gelerek Halil İbrahim Scholten’ın bulunduğu yere gittikleri anlatılmıştı.

İddianamede, sanıkların içinde bulunduğu aracı gören Scholten’ın bir şantiye alanına doğru kaçmaya başladığı, bu sırada Öztürk’ün araçtan inerek Scholten’ın arkasından koşup hedef gözeterek altı el ateş ettiği aktarılmıştı.