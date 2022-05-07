Eski Fenerbahçeli yöneticiden İmamoğlu’na: Özür dilemezsen elbet hesaplaşacağız

Eski Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Metin Sipahioğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun özür dilemesini talep etti.

Sipahioğlu, Twitter paylaşımında, İmamoğlu’nun Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a ağır sözlerle yüklendiği açıklamasını alıntıladı.

Eski yönetici şunları yazdı: “1. Bugün konuşan; Koç Holding başkan vekili değil, Fenerbahçe başkanıydı. 2. Dün, iktidarın bakanlarını çok daha sert eleştirdi. Herhalde çevren bilgilendirmemiş! 3. Yolun yol değil. Verdiğin kitaplar, bu açıklaman vs. 4. Burası Fenerbahçe! Özür dilemezsen elbet hesaplaşacağız!”

Sipahioğlu, bir sonraki paylaşımında ise ‘hesaplaşma’yla neyin kast edildiğine dair soru işaretlerini giderdi.

“Bu camia, sandıkta hesaplaşmayı çok iyi bilir. Ne iktidar ne muhalefet unutmasın” diye yazan yönetici, Fenerbahçelilerin tribünde açtığı ‘Sandıkta görüşürüz Mesut bey’ pankartının göründüğü fotoğraf karesini paylaştı.

– Bu camia, sandıkta hesaplaşmayı çok iyi bilir.



– Ne iktidar ne muhalefet unutmasın.. pic.twitter.com/cn0LyfPCxM — Metin Sipahioğlu (@metinsipahioglu) May 7, 2022

Sipahioğlu son olarak şunları kaydetti: “Ne iktidar ne muhalefet artık spora bulaşmasın. Bıraksınlar, kim iyiyse kazansın. Spordan oy stratejisine de girilmesin. Ters teper. 59 öncesiyle alakalı birçok somut kanıta rağmen halen yalan manipülasyonu var. Israrla devam edeceğiz!”

Ne olmuştu?

Koç, 7 Mayıs’taki konuşmasında, İmamoğlu’na Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’na seçilen gazeteci Uğur Dündar’ı ziyareti üzerinden yüklenmişti.

Dündar, İmamoğlu’na Trabzon’un plakası ’61’ numaralı Fenerbahçe forması vermiş, Trabzonspor’un simgesi bordo renkli kravat takan İmamoğlu ise Özkan Sümer’i anlatan ‘Ufuk Çizgisindeki Adam’ kitabı Dündar’a hediye etmişti.

Karadeniz takımının efsanesi Sümer, Fenerbahçe’yle Trabzonspor’un arasının açıldığı dönem kulüpte yöneticiydi.

Koç, İmamoğlu’nun kravatının rengi ile kitap hediyesini eleştirirken “Umarım Fenerbahçelilerin Ekrem İmamoğlu’na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez” demişti.

İmamoğlu ise Koç’a yanıtında, ondan ‘Fenerbahçe başkanı’ diye değil ‘Koç Grubu yönetim kurulu başkan vekili’ olarak bahsetmişti.

İBB başkanı şunları ifade etmişti: “Koç Grubu YK BV. Ali Koç’un açıklamasını dinledim. ‘İmamoğlu Koç Ailesi’nin Projesidir’ komplosunu yıktığı için teşekkürler. İktidara toz kondurmamasını camianın takdirine bırakıyorum. Fenerbahçe’nin her zaman yanındayım. Bu dilin saygın Koç Ailesi’ne zarar vermemesi dileğiyle…”