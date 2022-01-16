Eski Devlet Tiyatroları genel müdürü, usta oyuncu Bozkurt Kuruç hayatını kaybetti

Türk tiyatrosuna yıllarca hizmet veren ve birçok öğrenci yetiştiren Prof. Dr. Bozkurt Kuruç, 86 yaşında hayatını kaybetti.

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Türkiye’de tiyatronun gelişmesine önemli katkıları olan eski Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Kuruç, gece saatlerinde İzmir’de hayatını kaybettiği açıklandı. Kuruç, Devlet Tiyatroları Edebi Kurul Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Tiyatroya adanmış bir ömür

Ankara’da 1935’te doğan Kuruç, 1960 yılında Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümü’nden mezun oldu. Mahir Canova, Cüneyt Gökçer, Salih Canar, Nusret Şenbay, Nurettin Sevin gibi ustalardan ders alan Kuruç, mezuniyetinin ardından Ankara Devlet Tiyatroları’nda kariyerine başladı.

1962-1965 yılları arasında Britanya’da rejisörlük eğitimi alan usta sanatçı, Devlet Tiyatroları’nda 100’den fazla oyunda oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı.

Hacettepe Üniversitesi’ne bağlanan Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde öğretim üyeliğine getirilen Kuruç, burada 1987 yılında doçent, 1988’de profesör oldu.

İngilizce ‘Kuvayi Millliye’

Devlet Opera ve Balesi ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü yapan Kuruç, 1999’da ABD’nin Chicago kentinde Nazım Hikmet’in ‘Kuvayi Milliye’ adlı eserini İngilizce olarak ABD’li oyuncularla sahneledi.

1987’de İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü’ne, 1988 yılında da Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’ne atanmasının ardından 1989’da Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne atanan sanatçı, 1998’e kadar bu görevi yürüttü.

1991 yılında Devlet Sanatçısı unvanını aldı, 2003’e kadar Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda profesör unvanıyla Tiyatro Ana Sanat Dalı öğretim üyeliği yaptı. Sonrasında Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde ders verdi.

Kurtlar Vadisi’nde rol aldı

Devlet Tiyatrolarından 2000 yılında emekli olmasına karşın sahneyi bırakmayan sanatçı, 2019-2020 sezonunda İzmir’de ‘Kanlı Düğün’ oyununun rejisörlüğünü üstlenerek sahneledi. Kuruç, tiyatro dışında ‘Kurtlar Vadisi Pusu’ başta olmak üzere bazı dizilerde rol aldı.

Tiyatroya hizmetleri dolayısıyla İzmir Devlet Tiyatrosu sahnelerinden birine -Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi- adı verildi.