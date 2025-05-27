Eski dekanın profesörlüğü iptal: Gerekçe intihal ve 'uydurma' kaynak

Akdeniz Üniversitesi, (AÜ) rektör yardımcılığı, hukuk fakültesi dekanlığı ve etik kurulu başkanlığı da yapan Mehmet Altunkaya’nın profesörlük kadrosunu iptal etti.

Mehmet Altunkaya. Fotoğraf: NTV

Karar onay için Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) gönderildi.

Üniversitenin kararla ilgili gerekçesi şöyle: Tezde intihal ve olmayan yayınları kaynak gösterme.

Şikayet edilmiş

DHA‘nın haberine göre Altunkaya, üniversiteye şöyle şikayet edildi:

“Bu kişinin yayınladığını beyan ettiği bütün çalışmaların, gerçekten yayınlanıp yayımlanmadığı kontrol edilmeli. Eseri yok, eser diye ortaya koyduğu şeyler de intihal.

Örneğin ‘Doç. Dr. Mehmet Altunkaya, Fitness Sözleşmesi, Sayram, Konya 2015’ künyeli kitabın, Hans Geisler’in ‘Die Erstlaufzeit beim Fitnessvertrag-Hamburg 2008’ künyeli kitabın Türkçe’ye özensiz çevirisinden ibaret.

Çeviri olduğu anlaşılmasın diye bazı kısımlara Türk hukukundan genel bilgiler eklenmiş ve genel kaynaklara atıf yapılmış. Ancak bu ekleme kitabın yüzde 1’i değil. Kitabın içeriği büyük oranda aynen çevrilmiş, dipnotlar bile büyük oranda aynen aktarılmış.

Kitap yazılırken çeviri programı kullanılmış. 36’ncı sayfada ikinci paragrafın üçüncü satırında yer alan 127 rakamından açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Buradaki bilgi kitabın aslında 57’nci sayfada yer alan 127 numaralı dipnottur. İlgili şahıs çeviri yaparken 127’yi silmeyi unutmuştur.

Yine çeviri programı ‘karma sözleşme’yi, ‘karışık sözleşme’ olarak çevirmiş ki kitabın 49’uncu sayfasında Türk hukuk terminolojisine bu ifade kazandırılmıştır. Bu bahsedilenler kitaptaki ağır intihal yanında devede kulak kalmaktadır. Objektif ve gerçek bir bilim insanı, kitabın yüzde 99’unun kötü çeviri yoluyla oluşturulduğunu kolayca tespit edebilir.

Çeviri metin, idareyi kandırmak ve kadro almak amacıyla kullanılmış. Böyle bir kişinin Hukuk Fakültesi’nde genç dimağlara hukuk öğretmesine izin verilmesi Türkiye Cumhuriyeti devleti, hukuk camiası ve Akdeniz Üniversitesi gibi bir üniversite için utanç verici. Gereği yapılmalı.”

Soruşturma

Şikayet üzerine rektörlük soruşturma başlattı ve bilirkişi incelemeleri sonucu şikayetçinin iddialarının doğru olduğu belirlendi.

Yetkili kurul da Altunkaya’nın profesörlük kadrosu için kullanılan bir makalenin hiç olmadığını, diğer bir makaleninse aranan özellikleri taşımadığı halde taşıyormuş gibi gösterdiğini tespit etti.

‘İntihal değil aşırı yararlanma’

Altunkaya’ysa kendisini şöyle savundu:

* Kitap Türkiye’de daha önce yazılmamış konuda. Almanca kaynaklardan çokça faydalandım, söz konusu eserle tematik benzerlikler ve paralellik var. Aşırı yararlanmak vardır. Bu etik ihlal değildir. Çok önemli kaynak olduğu için yararlandım. Türk hukukunda böyle bir eser yoktu.

‘Çeviri programı yoktu’

* O yıllarda çeviri programı bulunmuyor. YÖK Üretken Yapay Zeka (ÜYZ) rehberinde ‘Çeviri yapabilirsin ama kontrol et’ denilmektedir. Bilimsel araştırmalarda ÜYZ kullanılsa bile bu etik ihlal denilmemektedir.

* Eksik atıf yapmış olabilirim, kusurlu olabilirim. Kusurlu olmak etik ihlal sayılır mı? Etik ihlal sayılamaz. Aşırı yararlanmış olabilirim ama intihal değildir.

‘Basılmadığını yeni öğrendim’

* Çok üzgünüm. 3 Temmuz 2015’te profesör kadrosuna başvurdum. Hukuk dergisinde iki adet yayımlanacağı belirtilen yayınların ‘Yayınlanacaktır’ denilmesi yetiyordu eskiden. Hukukta yemin de bir delildir. Bu sorunları ben yeni öğrendim. Basılmadığını yeni öğrendim.

‘Hakemli olmayacağı aklıma dahi gelmedi’

* İş dosyaları yoğunluğundan bu konuları araştırmadım, aklıma da gelmedi. Bu yayınların basılmadığını yeni öğrendim, bilmiyordum. Kastım kesinlikle yoktur.

* Almanca makale 2013’te yayınlandı. Derginin hakemli-hakemsiz olduğunu sorgulamadım. Çok önemli bir dergi olduğu için hakemli olmayacağı aklıma dahi gelmedi.

* Puanlamada çok az yer alıyor. Sadece yedi puan için böyle bir kasıt içerisinde bulunmam mümkün değil. Olsa olsa ihmali bir davranıştır. Bu da etik olarak ihlal olarak nitelendirilemez.

Doçentlik kadrosuna düşürüldü

AÜ Yönetim Kurulu, Altunkaya’nın profesörlük kadrosunu iptal ederek doçentlik kadrosuna düşürdü.

Altunkaya’nın kadroya atanma şartlarını taşımadığı belirtilen karar onay için YÖK’e gönderildi.

Etik Kurulu başkanlığı da yapmış

2015’te profesör olduktan sonra üniversitenin üst yönetiminde de yer alan Altunkaya, Prof. Dr. Mustafa Ünal’ın döneminde rektör yardımcılığı, rektör danışmanlığı, senato üyeliği, üniversite yönetim kurulu üyeliği, Hukuk Fakültesi Dekanlığı, bölüm başkanlığı ve akademik kurul üyeliği yaptı.

Altunkaya bu yöneticilik görevleri nedeniyle ayrıca maaş aldı.

Hukuk fakültesi öğrencilerine de dersler veren Altunkaya, eski rektör Mustafa Ünal döneminde FETÖ Komisyonu Başkanlığı, Akdeniz Üniversitesi Etik Kurulu Başkanlığı gibi görevler de üstlendi.

10 yıllık profesör maaşı ne olacak?

Altunkaya’nın devletten aldığı maaşların farkının geri alınıp alınmayacağı, memuriyetten çıkarılıp çıkarılmayacağı,suç duyurusunda bulunup bulunulmadığıyla ilgili üniversiteden henüz açıklama yapılmadı.



