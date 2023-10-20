Eski damattan nakil hayat kurtardı

63 yaşındaki adam eski damadından nakledilen dokuyla hayata tutundu.

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İzmir’in Menemen ilçesinde karaciğer yetmezliği çeken Hüseyin Özçınar, bir süre önce karında şişlik şikayetiyle hastaneye başvurdu. Kontrollerden sonra karaciğer nakli önerilen hastaya aileden uygun donör çıkmayınca durumdan haberdar olan eski damat Uğur Doğrusöz (34) gönüllü oldu. Tetkikler sonrası operasyona alınan Özçınar’a Doğrusöz’den alınan doku nakledildi.

Şu an her ikisinin de sağlık durumu iyi.

‘Allah ondan razı olsun‘

Özçınar eski damadına müteşekkir: “Nakil için gönüllü oldu ve ‘Seve seve karaciğerimi veririm‘ dedi. Allah’a şükür çok iyiyim. Allah ondan razı olsun.”

‘Bir bağımız daha oldu‘

Doğrusöz, eşinden dört yıl önce boşanmış ama eski ailesiyle iletişimi koparmamış: “Durumu eski eşimden öğrendim. Bir gün aradı, ağlıyordu. Ben de ona uyumluysa karaciğerimi verebileceğimi söyledim, sonra hastaneye geldim. Kontrollerim yapıldı, nakil için uyumlu olduğum söylendi. Gönüllü olarak karaciğerimi vermek istedim. Çevremde elbette bu kararımı sorgulayanlar oldu ancak ben insanların ne dediğini önemsemem. Önemli olan bir insana hayat verebilmek. Babama bir can verdiğim için mutluyum. Bunu karşılıksız yaptım. Aramızda zaten bir bağ vardı ama şimdi bir bağımız daha oldu.”