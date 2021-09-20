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Yaramazlara biraz batar!

Eski CHP milletvekili Şahin Mengü hayatını kaybetti

Bir dönem Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreterliği de yapan eski CHP milletvekili Şahin Mengü hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Twitter

Şahin Mengü’nün kızı gazeteci Nevşin Mengü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Babamı kaybettik. Arayan, soran, başsağlığı dileyen herkese teşekkür ederim. Dostlar sağolsun.”


Şahin Mengü, 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde CHP’den Manisa milletvekili seçilmişti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de vefat haberinin ardından bir mesaj yayınladı.

Özel mesajında şunları dedi: “23. Dönem Manisa Milletvekilimiz, çok değerli hukukçu, siyasetçi Şahin Mengü’yü kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Değerli büyüğümüz Şahin Mengü’ye Allah’tan rahmet, ailesine, tüm sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi ailesine başsağlığı diliyorum.”

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