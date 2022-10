Eski BM çalışanına 13 kadına cinsel tacizden 15 yıl hapis

Eski bir Birleşmiş Milletler (BM) çalışanı, dünyanın dört bir yanında 20 yıllık bir sürede en az 13 kadına uyuşturucu verdiği ve cinsel saldırıda bulunduğunu kabul ettikten sonra 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: Mike Segar (Reuters)

Irak’ta BM iletişim uzmanı olarak çalışırken bir gazeteciye uyuşturucu verip cinsel saldırıda bulunduğu anlaşılan 39 yaşındaki New Jersey’li Karim Elkorany, Mayıs’ta FBI’a yalan beyanda bulunmakla suçlandı.

Elkorany, ABD savcılarıyla yaptığı savunma anlaşmasının bir parçası olarak, 17 yılı aşkın bir süre içinde toplam 20 kadına uyuşturucu verdiğini ve en az 13’üne cinsel saldırıda bulunduğunu kabul etti.

ABD savcıları, eski BM çalışanının ‘kurbanlarının kendilerini savunamayacak durumda olduğundan emin olarak’ hareket ettiğini, ‘tecavüzleri hatırlamamalarını sağlayarak, tecavüzler hakkında yalan söyleyerek, onları utandırarak yaşananların onların suçuymuş gibi hissetmelerini sağladığını’ belirtti.

Savcı Damian Williams, “Bütün kurbanlara, öne çıkma cesaretleri için derin şükranlarımızı sunuyoruz ve Elkorany gibi failleri adalete teslim etmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız” dedi.

Son yıllarda, Haiti’den Orta Afrika Cumhuriyeti’ne kadar dünya çapında çok sayıda yüksek profilli BM personeli ve askeri barış gücünü içeren cinsel taciz skandalı ortaya çıkarılıyor.

Yıllar boyunca, dünya çapında

Savcılara göre, Elkorany 2002 civarında kadınları uyuşturmaya ve onlara saldırmaya başladı. 2007 – 2016 yılları arasında da devam etti. Önce BM’nin çocuk yardım kuruluşu UNICEF için ve ardından BM’nin kendisi için çalışmaya başladı.

2016 yılında, mahkeme belgelerinde ‘Kurban-1’ olarak bilinen bir kadın, Elkorany’yi Irak’ta kendisine uyuşturucu verip cinsel tacizde bulunduğunu söyleyerek BM’ye ihbar etti. BM onu araştırdı, görevinden uzaklaştırdı ve cezai suçlamalar için ABD hükümetine havale etti.

Kadınlara ilaç vererek bilinçsiz hale getirdi

ABD’li yetkililer, Elkorany’nin kadınla bir restoranda yemek yediğini ve kadın masadan uzaktayken içeceğine ilaç koyduğunu, ardından onu BM işaretli arabasıyla dairesine götürdüğünü ve bilinci kapalıyken tecavüz ettiğini söyledi.

The New York Times’ın haberine göre, “Elkorany, beni uyuşturarak suçunun derinliği ve ahlaksızlığını sadece kendisinin bileceği bir hale getirdi” diyen kurbanlardan biri, “Hayatımın en kötü gecesinde başıma gelenlerin ayrıntılarını asla bilemeyeceğim. Her zaman zihnimin suçlama ve utançla doldurduğu bir boşluk olacak” ifadelerini kullandı.

Diğer kurbanlar da mahkemeye, Elkorany’nin eylemlerinin akıl sağlıklarını ve ilişkilerini mahvettiğini, kariyerlerine zarar verdiğini, kabus görmelerine ve PTSD’ye (Travma Sonrası Stres Bozukluğu) maruz kalmalarına neden olduğunu anlattı.