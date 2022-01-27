Eşini öldüren adam aynı silahla intihar etti

Tekirdağ’da bir adam eşini silahla öldürdükten sonra intihar etti.

AA’nın aktardığına göre Kırklareli’nden Çorlu ilçesindeki Şeyhsinan Mahallesi’nde ikamet eden yakınlarına misafirliğe giden İlker (27) ve eşi Esra Ustaoğulları (21) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İlker Ustaoğulları, ruhsatsız tabancayla eşini ağır yaraladı. İlker Ustaoğulları ardından aynı silahla intihar etti.

Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Esra Ustaoğulları müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İlker Ustaoğulları’nın cesedi, polis ve savcının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.

Çiftin üç ve beş yaşlarında iki çocuğu olduğu öğrenildi.