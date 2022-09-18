Kırşehir’de boşanma aşamasındaki eşini öldürdükten sonra kendini vuran erkek öldü.

İddiaya göre, Mustafa T. (30) boşanma aşamasında olduğu eşi Hatice T. (20) ile konuşmak için Kervansaray Mahallesi’nde bulunan evine geldi.

AA’nın haberine göre burada çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa T, yanında getirdiği tabancayla eşine ateş ederek evden ayrıldı.

Göğüs bölgesine isabet eden kurşunla ağır yaralanan Hatice T, kaldırıldığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olaydan sonra kaçan Mustafa T, Ankara-Kayseri kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda aynı tabancayla kendini vurdu.

Hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Mustafa T. öldü.