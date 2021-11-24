Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üstüne düştü

Adana’da eşine kızan adam yaşadığı binanın damına çıkarak atladı, komşusunun üstüne düştü.

Fotoğraflar: DHA

Dün öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi’nde yaşanan olayda bir süredir anlaşmazlık yaşadığı belirtilen eşi Gözde İ.’nin, üç çocuğunu alıp evi terk etmesi üzerine Ali İ., binanın damına çıktı.

Üç katlı binadan aşağı atlayacağını söyleyen Ali İ.’yi gören komşuları polise haber verdi. Müzakereci polisin uzun süre ikna etmeye çalıştığı Ali İ., yağmur suyu giderine tutunarak baş aşağı sarkmaya başladı.

Ali İ. daha sonra yağmur suyu giderine tutunarak vücudunu aşağı sarkıttı. Bunun üzerine komşusu Ufuk A., Ali İ.’yi tutmak için evin bahçesine koştu. Bir süre sonra kendini boşluğa bırakan Ali İ., Ufuk A.’nın üzerine düştü.

Sağlık ekibi, hafif yaralanan Ali İ. ile Ufuk A.’yı ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne götürdü.