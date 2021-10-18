Eşinden sonra o da meme kanseri atlattı: Şimdi erkeklerde farkındalık yaratmaya çalışıyor

Britanya’da yaşayan Pat ve Mark James şanslı bir çift olduklarının farkında. İkisi de meme kanseri atlattı. Şimdi Mark James ‘birçoğu meme kanserine yakalanabileceğinden habersiz‘ dediği erkeklerde farkındalık yaratmak için çalışıyor.

Fotoğraf: Tenovus Cancer Care

Pat’in meme kanseri teşhisi ülkede kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğu için sıradan sayılabilirdi. Ancak bazıları eşi Mark’ın da meme kanseri olmasını çok şaşırtıcı buldu. Ancak Mark ülkede her yıl meme kanseri teşhisi konan yaklaşık 56 bin kişi arasındaki 370 erkekten biri.

79 yaşındaki büyükbaba Mark çoğu erkeğin meme kanseri olabileceğine dair hiçbir fikri olmadığını söylüyor.

Şimdi o da eşi gibi hastalıkla ilgili farkındalık yaratmak istiyor. Erkeklere ‘utanmayı‘ bir kenara bırakıp göğüslerinde herhangi bir anormallik olup olmadığını kontrol etmeleri çağrısında bulunuyor: “Çoğu sadece kadınların yakalanabileceğini bir kanser türü olduğunu düşünüyor. Çünkü çoğu farkındalık kampanyası pembe kurdeleyle kadınlara yönelik oluyor. Ancak erkekler de meme kanserine yakalanabileceğini, bu nedenle ölebileceğini, kadınlarda olduğu gibi erken teşhisin önemli olduğunu bilmeli.”

40 yıl önce, henüz çocukları küçükken meme kanseri travması yaşayan Pat teşhisin ardından ameliyat oldu ve dört yıl önce benzer şeyleri yaşayan kocası Mark’a yardımcı olabildi.

Ortalama günde teşhis konan 150 yeni hastadan birinin erkek olduğu ülkede çift, erkek meme kanseri için farkındalık haftasında konuştu.

Yedek subay olarak orduda görev yapmış emekli mimari illüstratör Mark, erkeklerin meme kelimesini kendileri için kullanmadığına dikkat çekiyor: “Çoğu erkek bir anormallik fark etse de bunun meme kanseri olabileceği bilincine sahip değil. Yaşadığım bazı diyaloglar çok şaşırtıcıydı. Meme kanseri olduğumu söylediğimde anlamıyorlardı. Bir de bir erkeğin meme kanseri olması durumunda bir şekilde ‘erkek olmadığına’ dair bir algı var. Bunlar hep maçoluk. Ben meme kanseri oldum, nedir yani?”

Mark’ın hem annesi hem de kız kardeşi meme kanseriydi. Araştırmacılar ailede meme kanser öyküsü olmasının hem erkek hem kadınlar için riski artırdığını söylüyor.

Kanser hastaları ve aileleri için çalışan Tenovus Cancer Care vakfının direktörü Judi Rhys kadınlar içim meme kontrolü yapmaları konusunda çok güçlü mesajlar verildiğine ve çoğu kadının bu konuda bilinçli olduğuna dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürüyor: “Ama çoğu erkek bu konuda farkındalığı olmadığı için bunu yapmıyor. Meme uçlarında bir değişiklik olduğunda önemli bir şey değil diye düşünüp görmezden geliyor. Bu kanserin ilerlemesine neden oluyor. Erkeklerde meme kanserinin çoğunlukla geç teşhis edilmesinin nedeni de bu.”

Mark’a teşhis konmasını sağlayan süreç Mayıs 2017’de fıtık ameliyatı öncesi konsültasyon sırasında bir hemşirenin anormalliği fark edip kontrol ettirmesini söylemesiyle başlıyor.

Birkaç hafta içinde tip iki meme kanseri teşhisi alan Mark ameliyat oluyor: “Şanslıydık, farkına varmamızı sağladılar ve biz de hemen bu konuda harekete geçtik”

Mark hala yıllık düzenli mamografisini yaptıyor ve ilaçlarını alıyor. Çiftin çocukları da aile öyküsü nedeniyle düzenli olarak kontrollere gidiyor.

Mark’ın bir de tavsiyesi var: “Bence erkeklerde göğüs kanseri diye adlandırılmalı. Ancak o zaman erkeklerin anlayabileceği bir şey olur.”