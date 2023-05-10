Esfender Korkmaz: Yüksek kırılganlık üçüncü kur şoku yaratabilir

Mevduat faizi her sene eksi reel getiri sağlıyor. 2022 Nisan’dan Nisan’a bir yıllık mevduat yüzde 31,4 ve 2023’te de yüzde 19,18 oranında reel kayıp getirdi.

ABD de ve Avrupa’da 2009 finansal krizine çözüm olarak getirilen eksi faiz yüzde 1 dolayında idi. Bizde yüzde 20 ve yüzde 30 dolayında eksi reel faiz olduğu sürece, ekonomik istikrar dikiş tutmaz. Çünkü Merkez Bankası tek görevi olan TL’yi koruyamıyor.

Milli parasını koruyamayan bir yönetim ve Merkez Bankasına, sermaye ve tasarruf sahibi güvenmez. Bunun içindir ki, pahalı ve gelecek nesilleri borçlandıran köprü ve yollar dışında yatırım yapılmadı.

Kaldı ki, millet siyasi iktidarı iş yapsın diye seçer. Eğer iktidarda başka hükümet olsaydı, bu köprü ve yolları yap-işlet devret modeline göre yapardı. Halka maliyeti sıfır olurdu. Parasını kullanan öderdi. Dahası devletin kendisi borçlanarak yapsaydı bile, maliyeti daha düşük olurdu, yatırım kendi borcunu öderdi.

Esfender Korkmaz’ın yazısı