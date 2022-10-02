Esfender Korkmaz: Yolsuzluk yapan kazanırsa halk kaybeder

TÜSİAD tarafından yaptırılan “İş Dünyası Bakış Açısıyla Türkiye’de Yolsuzluk” araştırmasından ortaya çıkan bir sonuca göre, birçok insan Türkiye’de yolsuzluğu bildiği halde ihbar etmiyor veya pasif kalıyor. Araştırma için işletmeler nezdinde yapılan anketlerde, yolsuzluğu ihbar etmem diyenlerin yüzde 60’lık kısmı, neden ihbar etmediklerinin gerekçelerini şöyle sıralıyor;

*Yasal bir ihbar mekanizması yok (yüzde 30),

*Sonuç vermez (yüzde 12),

*Uğraşmak istemem (yüzde 5),

*Ödüllendirildiğim bir sistem yok (yüzde 7),

*Kimliğimin ifşa edileceğinden çekinirim (yüzde 6).

Sonuç olarak; Türkiye’de ekonomik istikrarı sağlamanın şartlarından birisi ve en önemlisi, devlette yolsuzluğu önlenmek ve kamu kaynaklarını etkin kullanmaktır.

Esfender Korkmaz’ın yazısı