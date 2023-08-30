Esfender Korkmaz: Türkiye de aynı şekilde doğrudan yatırım çekmeli

Çin, doğrudan yabancı yatırım sermayesi çekerek gelişti. Şimdi sermaye birikimi sağladı ve hem artık sınırlı sermayeye izin veriyor; hem de kendisi yurt dışına doğrudan yatırım sermayesi ihraç ediyor.

Türkiye de aynı şekilde doğrudan yatırım çekmelidir. Bunun için;

Hukuk ve demokraside kayıplar telafi edilmeli, devlet yeniden kurumsal ve şeffaf devlet olmalı, Cumhurbaşkanı’nın popülist müdahaleleri önlenmeli, ekonomi yönetimi kurulmalı, ciddi planlama yapılmalıdır.

Dalgalı kur politikası değişmeli, yarı sabit kur sistemine geçilmelidir.

Merkez Bankası tam bağımsız olmalı, TL yanında kuru da gözetecek şekilde yasa değişmelidir. Bu durumda kambiyo sistemini de bu düzene göre yeniden yapılandırmak gerekir.

Sıfırdan yabancı yatırım sermayesi için, bürokratik engeller kaldırılmalı, teşvikler artırılmalıdır.

Esfender Korkmaz’ın yazısı