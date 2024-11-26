Esfender Korkmaz: Türkiye, AK Parti iktidarında kalkınmada 50 yıl geriye düştü

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Türkiye Ak Parti iktidarında kalkınmada 50 yıl geri düştü. İki temel nedeni var;

Birisi; Ekonomik ve sosyal hayata, siyasi İslam ideolojisi negatif etki yaptı. FETÖ terörü, Türkiye’nin kadın haklarını düzenleyen İstanbul sözleşmesinden çekilmesi, faiz nas olayı yaşanan örneklerdir.

İkincisi, Ak Parti’nin ekonomi yönetiminde sosyal fayda ve sosyal maliyet anlayışından bilerek veya bilmediği için uzak olmasıdır.

Bu anlayışı Sayın Erdoğan “Devlet Anonim Şirket gibi idare edilmelidir” diye açıklamıştı. Aslında ise şirket yönetimi özel kârlılıkla, ülke yönetimi ise sosyal fayda, toplumsal fayda odaklıdır.

Ekonomi yönetiminde özel fayda ve maliyet, sosyal fayda ve maliyet ekonominin alfabesidir.

Özel Fayda üretim ve tüketimden doğan faydanın doğrudan iktisadi ajanlara, söz gelimi kişilere veya şirketlere gitmesidir. Özel maliyet ise, iktisadi ajanların doğrudan katlandığı maddi ve manevi maliyettir.

Sosyal maliyet ise, özel maliyet dışında, mal ve hizmet üretiminde veya tüketiminde, topluma da ilave maliyet yaratılmasıdır. Bir fabrika üretim yaparak katma değer yaratır ve büyümeye pozitif katkı yapar; ancak aynı fabrika baca takmaz ve çevrede tarıma ve de insan sağlığına zarar verirse, sosyal maliyet yaratmış olur.

Esfender Korkmaz’ın yazısı