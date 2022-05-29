Esfender Korkmaz: TÜFE’yi yüzde 70’e küresel sorunlar değil, siyasi iktidarın yanlışları getirdi

Enflasyonun artışında küresel faktörlerin etkisi var ve fakat bu etki sınırlıdır. Türkiye’de enflasyonun bu kadar yüksek çıkmasının başta gelen nedeni, AKP iktidarında, demokrasi ve hukuki altyapıda erozyonlar (Uluslararası araştırmalarda, AB uyum raporlarında ve AİHM kararlarında var) ile güven kaybı; planlamanın kaldırılması, kambiyo ve kur sistemindeki gevşeklik sonucu ekonominin kırılgan ve spekülatif yapı kazanması, devletin kurumsal devlet olmaktan çıkarılması ve parti devleti yapılması etkili olmuştur. Bu şartlar altında;

MB’nin 2006 yılından bugüne kadar uyguladığı yüzde 5 enflasyon hedefi tutmadı ve MB’ye olan güven kayboldu.

Merkez Bankası’nın bağımsızlığının kaldırılması ve eksi reel faizde inat edilmesi kur şoklarına neden oldu. Kur artışları ithalat yoluyla doğrudan üretim maliyetlerini artırdı ve bu artışlar TÜFE’ye yansıdı.

Kısaca; TÜFE’yi yüzde 70’e, Yİ-ÜFE’yi yüzde 122’ye küresel sorunlar değil, siyasi iktidarın yanlışları getirdi.

Esfender Korkmaz’ın yazısı