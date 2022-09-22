Esfender Korkmaz: TOKİ’den konut almak enflasyon üstünde ilave yük getirir

Sosyal konut için ödenecek taksitler, ocak ve temmuzda memur maaş zammına göre yılda iki kez artırılacaksa , konut alacaklar için ayrı bir risk oluşuyor. Çünkü Maaşlara her zaman enflasyon kadar düzeltme yapılmıyor. Bazen refah payı olarak büyüme oranı kadar da ilave artış sağlanıyor. Bu durumda TOKİ’ den konut almak enflasyon üstünde ilave yük getirir.

Büyüme dışında Maaşlara orantılı artış ,satın alma gücü olarak ilave külfet getirmez. Diyelim ki maaş 9 bin lira ve üçte biri 3000 lira konut taksidi ödeyen birisi , enflasyon ve maaş artışı sonucu maaşı 90 bin lira olursa ve taksitlerde 30 bin liraya çıkarsa , reel – satın alma gücü olarak değişen bir durum olmaz.

Eğer enflasyon düşüş eğiliminde ise , bankalardan sabit faizle kredi almak yerine TOKİ’den konut almak daha uygun olur. Tersine enflasyon artış yönünde ise Bankadan sabit faizle kredi alıp , konut almak daha uygundur.

Bir başka sorun , TOKİ bu konutları bitirir mi ?

Bu şartlarda eğer mutlaka TOKİ sosyal konut projesinden yararlanmak isteyenler için , arsa alıp en az beş yıl elinde tutmasını öneririm.

Esfender Korkmaz’ın yazısı