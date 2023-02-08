Esfender Korkmaz: TOKİ tasfiye edilmeli

nce yapılmış ve deprem güvenlik şartlarını taşımıyor. 2000 yılından önce ve sonra yapılanların tamamında ise altyapı sorunları var ve tüm altyapı depremde çöktü. Bu anlamda siyasi iktidarın bölgede deprem öncesi 20 yılda yeterli önlem almadığı anlaşılıyor. Kamu ve özel binalarda, gerekli dönüşüm ve güçlendirme yapılmamış.

TOKİ, kupon arsalarda lüks konut yaptırmaktan, hükümet konut rantı kollamaktan, güçlendirme faaliyetlerine zaman ve para ayıramamış.

Yine bütçeden kamu binalarını güçlendirmeye ve altyapıya kaynak ayrılmamış.

Bundan sonra hangi iktidar olursa olsun, 2000 öncesi binaların ve altyapının güçlendirilmesi için bütçeye ayrı bir ödenek konulmalıdır.

TOKİ tasfiye edilmeli, yerine ”Sosyal Konut ve Güçlendirme Kurumu” kurulmalıdır. Bu kurum bağımsız ve siyasi popülizmden, hükümetlerin rant kollamasından uzak olmalıdır. Üniversiteleri de katarak, güçlendirme öncelikli bina ve altyapılar yeniden tespit edilmelidir. Bu kurum bizzat ve gerektiğinde özel sektöre teşvik vererek hızlı güçlendirme yapmalıdır.