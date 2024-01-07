Esfender Korkmaz: Suudi Arabistan’la ilişkilerimiz ülke çıkarına mı?

Süper Kupa finalinde yaşanan kriz nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanı, “Türkiye’nin çıkarlarına yönelik açık bir sabotaj girişimi vardır” dedi.

Türkiye’nin her ülke ile barış içinde olması, elbette gereklidir ve faydalıdır. Bir zamanlar Ahmet Davutoğlu’nun Ak Parti’ye getirdiği “Komşularla sıfır sorun politikası” tersine, Batı ve Mısır ile, Orta Doğu’nun birçok ülkesi ile sorunlu bir Türkiye yaratmıştır. Kaldı ki ittifaklar oldukça, ülkemizin çıkarı söz konusu olduğunda, bütün ülkeleri fiilen aynı kefeye koymak imkânı da yoktur.

Suudi Arabistan’a gelince; geçmiş ilişkilerimiz inişli çıkışlı olmuştur. Ancak genel olarak Osmanlı’dan beri çoğunlukla aleyhimize olmuştur. Geçmiş ilişkiler ülkelere güven açısından bundan sonra da bir karinedir. Ama her şeye rağmen bundan sonra acaba Suudilerle ilişkiler Türkiye’nin çıkarına olabilir mi, sorusuna cevap aramak zorundayız.

Esfender Korkmaz’ın yazısı