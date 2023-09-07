Esfender Korkmaz: Siyaha beyaz diyerek algı yaratmak ters teper

Siyaha beyaz diyerek algı yaratmak ters teper. Güven sorunu oluşturur. Çünkü yerli ve yabancı sermaye, piyasa ajanları herkes dünyada ortalama enflasyonu bilir; veya Merkez Bankası raporlarını okur.

2023 enflasyonunu yüzde 65 olarak kabul eden bir hükûmetin, bir ekonomik istikrar sorunu olduğunu da kabul etmesi gerekir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı da Türkiye’de büyümeyi, dünya büyüme ortalaması ile karşılaştırdı.

Oysaki gelişmiş ülkelerde büyüme oranı her zaman daha düşüktür. Söz gelimi 1 milyar GSYH yüzde 10 artarsa yaratılan ek katma değer 100 milyon demektir. Ama 10 milyar GSYH yüzde 5 artarsa yaratılan katma değer daha yüksek 500 milyondur.

Esfender Korkmaz’ın yazısı