Esfender Korkmaz: Piyasada yaşanan güven sorunu panik yaratıyor

Türkiye de piyasada yaşanan güven sorunu da panik yaratıyor. Üretici ve satıcı, malımı yerine koyamam endişesi ile, demokrasi, hukuk ve mülkiyette sorun gördüğü için, fiyatları artırıyor.

Türkiye de öteden beri, oligopol piyasalar, kartelleşme, düşük verimlilik, düşük kapasite kullanımı, teknoloji eksikliği nedeni ile yapısal enflasyon sorunu var. Yapısal sorunlar orta ve uzun dönemde istikrarlı plan programla çözülür.

Yine enflasyon arz- talep dengesizliğidir. Bu nedenle arz tarafı da önemlidir. Arz, yeni yatırım, kapasite ve verimlik artışı yoluyla olur. Kredilerin kısıtlanması yatırım eğilimini düşürür. Bu nedenle talebin kısılmasını sağlayan kredileri ile yatırım kredilerinin ayrılması gerekir.

Dahası Demokrasi, hukuk ve güven sorunu ve özellikle mültecilerin getirdiği sorunlu ortam da yatırımları engelliyor.

Bu şartlarda mal arzını artırmak için, yeni hükümet aynı zamanda, demokratik ve hukuki altyapıyı iyileştirebilecek mi? Sığınmacıların yaşattığı terör benzeri olaylara engel olabilecek mi? Güven sağlayabilecek mi? Siyasi gerçeklere bakınca; inşallah demekten başka söyleyecek sözümüz kalmıyor.

Esfender Korkmaz’ın yazısı