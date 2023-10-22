Esfender Korkmaz: Otokrasinin tırmanması küresel ekonomiyi bölgesel savaşlardan daha fazla bozdu

Rusya-Ukrayna savaşının uzaması, Hamas saldırısı ve İsrail savaşı, küresel ekonomide sorunlar olacağı şeklinde bir beklenti yaratıyor. Bunun için ‘’Bundan sonrasında küresel ekonomik istikrar nereye gider?‘’ sorusu tüm dünya nüfusunu ilgilendiriyor ?

Aslında halihazırda otokrasinin tırmanması küresel ekonomiyi bölgesel savaşlardan daha fazla bozdu.

Fredoom House, özgürlükler evi 2023 raporuna göre 2022 yılında siyasi haklar ve sivil özgürlükler olarak; dünya özgür nüfusunun yalnızca yüzde 20’si özgür statüdedir. Eurasya’da bu oran özgür nüfus oranı sıfırdır. Ortadoğu’da yüzde 3’tür.

Yine 2005 yılında sivil haklar ve siyasi özgürlükler açısından dünya nüfusunun yüzde 17,9’u özgür olmayan statüde iken, 2021’de bu oran yüzde 41’e yükseldi.

Dünyada otokrasinin tırmanması, savaşları da birlikte getiriyor. Söz gelimi Putin yerini korumak için, Rus halkına savaş maliyetini getirdi. Diktatörlerin birinci tercihleri ülke sorunları değil, iktidarda kalmaktır.

Otokratik ülkeler; demokrasi ve hukukun üstünlüğünde geri düşer. Mülkiyet güvencesi sorunu oluşur. Bu nedenle yabancı ve yerli sermaye yatırım yapmaz. Diktatörler kamu imkanlarını popülizm amaçlı kullanır. Bunun içindir ki demokratik olmayan ülkelerde ve demokrasiyi kabul etmeyen İslam ülkelerinin hiçbiri kalkınmış ülke değildir. Suudilerde ve emirliklerde ortalama olduğu için fert başına gelir yüksek görünüyor ve fakat aslan payını krallar ve emirler alıyor.

Esfender Korkmaz’ın yazısı