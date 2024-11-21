Esfender Korkmaz: Olası riskler oluşmazsa konut alınabilir

Konut fiyatları 2019 sonrasında enflasyonun üstünde oluşmaya başladı. 2023 sonunda yavaşladı ve aylık fiyat artışı İTO geçinme endeksi altında kalmaya başladı.

2023 Ekim ayı ile 2024 Ekim ayı arasında son bir yılda;

* İTO geçinme endeksi yüzde 59,1 oranında artarken;

* Konut fiyatları daha az, yüzde 26,8 oranında arttı.

Ancak daha uzun dönemli bakarsak , konut balonu henüz sönmedi.

2015 yılını 100, temel yıl alırsak 2024 Ekim ayında;

Konut fiyat endeksi; 1777,4,

İTO geçinme endeksi; 1234,6

Aylık ortalama dolar kuru endeksi 1120 oldu.

Aşağıdaki grafikten de görüleceği gibi, 2024 yılında konut fiyatlarında reel düşüş yaşanmasına rağmen, halen balon var. Bu balon eğer önemli bir siyasi, sosyal, ekonomik ve jeopolitik risk oluşmazsa, 2025 ve 2026 da dengeye gelir. Ama her zaman 2015 seviyesinin üstünde olur.

Olası riskler oluşmazsa, konut alınabilir. 2025 sonunu beklemek daha iyi olur.

Esfender Korkmaz’ın yazısı