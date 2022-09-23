Esfender Korkmaz: Kriz kaçınılmaz olarak derinleşecek

Bu şartlar altında Merkez Bankası’nın faizleri yeniden yüzde 13’ten yüzde 12’ye düşürmesi, İktisat’ın sustuğu yerdir.

Eksi yüzde 37,8 reel faiz ile hiçbir ekonomi dikiş tutmaz. Aslında bundan sonra faiz tartışması ve öneri de yapılmaz. Ama kriz de kaçınılmaz olarak derinleşecektir.

Buna rağmen bütün dünya yüzde 10 ve altındaki enflasyonla mücadele için faizleri artırırken, biz neden düşürüyoruz? Kaldı ki ekonomide krizin derinleşmesine neden olan düşük faizi daha da düşürmenin arkasında ne var? diye dünya bizi sorgulamaya başlıyor.

Bu soruların başında acaba hükümet olağan üstü hale gitmek mi istiyor? sorusu geliyor. Zira Anayasa’nın 119 maddesinde ” …Ağır ekonomik bunalımın ortaya çıkması hallerinde yurdun tamamında süresi altı ayı geçmemek üzere olağan üstü hal ilan edebilir.” deniliyor. Bu olasılığı düşünmek bile doğru değil. İnşallah bu kadar yanlışımız olmaz.

Esfender Korkmaz’ın yazısı