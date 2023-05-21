Esfender Korkmaz: Kalkınma için planlama şartı

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, 1963-1967 yılları arasını kapsadı. Ortalama yıllık enflasyon yüzde 5,2 ve ortalama yıllık büyüme yüzde 6,5 olarak gerçekleşti.

Rahmetli Özal, planlamada yatırımların teşvikine önem verdi. Turizme arsa, vergi indirimi, ucuz kredi verildi. Bugün Türkiye dünyada 4. sırada turist çeken ülke ise bunun nedeni o dönemde turizme verilen teşviklerdir.

Şimdi Türkiye’de biriken yapısal sorunlar ancak orta ve uzun dönemde çözülür. Bunun içinde beş yılık planlar yapmak ve 15 yıllık hedefler tespit etmek gerekir. Bu hedefler içinde;

Piyasada oligopol yapılar ve kartelleşmenin kaldırılması;

Toplam faktör verimliliğinin artırılması için yönetim teknikleri, üretim teknikleri ve inovasyon çalışması yapılması;

Üretimde ithal girdi payının düşürülmesi, bunun için yerli üretim teşvik edilmesi;

Tarımda organik tarım ve hayvancılığa dönüşümü;

Gelir ve servet dağılımının düzletilmesi; yer almalıdır.

Son söz; Yaşadık ve gördük; plansız pilav yenmiyor.

Esfender Korkmaz’ın yazısı