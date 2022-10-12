Esfender Korkmaz: Hükümet yanlışları bilerek mi yapıyor

Açıklanan Ocak-Ağustos 8 aylık dış ticaret verilerini hükümet ”Türkiye, ihracatta 2021 yılında yakaladığı başarıyı 2022 yılının ilk 8 ayında da devam ettirmiştir. İhracat yüzde 13 artmıştır.” şeklinde değerlendirdi.

Gerçekte ise mesele tek başına ihracat değil, Türkiye’nin dış ticaretidir. Dış ticarette ise hezimet yaşıyoruz. Ağustos ayında ihracat 13,1 arttı ve fakat ithalat çok daha fazla yüzde 40,4, dış ticaret açığı da fahiş düzeyde yüzde 159,9 oranında arttı.

Eğer dış ticaret açığı yüzde 159,9 oranında artmışsa, bu duruma bile ihracatta başarı diye algı yaratmak; kamuoyuna yanlış bilgi vermektir.

Bu yanlışları hükümet ve yandaşları bilerek mi yapıyor; yoksa bilmedikleri için mi yapıyorlar? Ama sonuçta yanlış değerlendirme ve algı üstüne çözüm, asıl çözümü engelledi ve bugün yaşamakta olduğumuz ağır krize neden oldu.

Esfender Korkmaz’ın yazısı