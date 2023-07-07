Esfender Korkmaz: Hükümet, sürekli kümesteki kazları yoluyor

Vergi mükellefi “Ben ayağımı yorganıma göre uzatıyorum… Devlet de aynısını yapsaydı… Eğer devleti yönetenler, bunu yapmamış ve ödenen vergilerden siyasi arpalıklar oluşturmuşsa ve hiç kimse de bunun hesabını vermiyorsa, başka bir ifade ile ‘yapanın yanına kâr kalıyorsa’ o zaman yeni ödeyeceğim vergiler de aynı şekilde kullanılacaktır” diye düşünür.

Özet olarak; ayağını yorganına göre uzatmayan devlet, vatandaşın vergileriyle hovardalık yapıyor demektir. Elbette mükellef, vergiye karşı tepki duyar.

Sonuç olarak; Eğer devlet kaynak yaratmak yerine, bütçeyi etkin kullanmak yerine, her seferinde elinin altındaki, yani kümesteki kazları yolarsa, vergi mükellefi vergi ödememek üzere iş yapar veya düzen kurmaya başlar. Vergiden kaçınma başlar veya vergi kaçırır.

Esfender Korkmaz’ın yazısı