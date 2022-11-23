Esfender Korkmaz: Enflasyonun tek nedeni, yanlış faiz kararı

Bugünkü enflasyonun tek nedeni, hükümetin yanlış faiz kararıdır.
Enflasyonun çözülmesi için; Planlama yapmak ve plan içinde istikrar programı yapmak gerekir. Bu programda öncelik;
*MB’yi yeniden bağımsız yapmak, MB gösterge faizini artırmak,
*IMF ile stand-by düzenlemesine gitmek,
*Dalgalı kur politikası yerine, yarı sabit kur politikasına geçmek,
*Sıkı para ve maliye politikası uygulamak, bütçeyi ve devlet imkanlarını parti popülizminden uzak tutmak,
*İthal girdi payını yüzde 15 seviyesine düşürmek, olmalıdır.