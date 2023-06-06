Esfender Korkmaz: Enflasyonu kamu finansman aracı olarak kullanıyorlar

Diyelim ki hazine, faizsiz (kuponsuz) nominal değer üzerinden iskontolu olarak bir yıl vadeli ve yüzde 15 faiz oranıyla (iskonto oranı) Devlet İç Borçlanma Senedi ihraç etti. 1000 liralık bir hazine bonosunu hazine 869,56 liraya ihraç edecek, yatırımcı vade sonunda 1000 lira alacaktır. Buna karşılık yüzde 40 enflasyona göre parasının satın alma gücünü koruması için, 1000 lirasının 1217,38 lira olması gerekir. Oysaki eline 1000 lira geçecek ve enflasyon-faiz farkından dolayı 217,38 lira kaybı olacaktır. İşte bu 217,38 lira kayıp, devletin hazineye borç verenlerden aldığı enflasyon vergisidir.

Türkiye 2004’ten beri yüzde 10 dolayında kronik enflasyon yaşarken, 2021 sonunda Merkez Bankası’nın bağımsızlığının kaldırılması ve tek haneli faiz hedefi, yeni bir kur şoku yarattı. Kur artışı hem enflasyon hem de piyasada panik yarattı. Bugünkü yüksek enflasyon oluştu.

Şimdi Mehmet Şimşek’in ekonomide uluslararası normlara dönme niyeti gerçekleşecek mi ve enflasyonu düşürmekte ne kadar etkili olacak?

Esfender Korkmaz’ın yazısı