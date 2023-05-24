Esfender Korkmaz: En az 250 milyar dolara ihtiyacımız var

Eğer Hükümet önlem alırsa, faiz politikasını değiştirirse, inandırıcı bir istikrar politikası yaparsa, krizin derinleşmesini önler, aksi halde ”kriz geliyorum” diyor.

Topun ağzında, bankada parası olanların paniğe kapılma riski var. Hükümetin acil olarak algı yaratmadan vazgeçip, İMF ile taze kredi anlaşması yapması gerekiyor. Ayrıca istikrar politikası hazırlayıp güven oluşturması ve yabancı sermaye çekmesi gerekir.

İkinci olarak; dış borçlarda temerrüt riski var.

Türkiye’nin bir yıl içinde hem 203 milyar dolar dış borcu çevirmesi, hem de üreticinin ve ihracatçının girdi ithal etmesi için, döviz bulması gerekiyor.

Nereden bakarsak bakalım, bir yıl içinde en az 250 milyar dolara ihtiyacımız var.

Esfender Korkmaz’ın yazısı