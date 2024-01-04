Esfender Korkmaz: Ekonomiye dinamit

Enflasyon bütün kötülüklerin anasıdır. Ben ve arkadaşım Türkiye için kalkınma modeli kitabını yazdık. Şimdi anlıyorum ki, bu tür iktisat dışı tehditler varken, IMF’ye de gitsek, istikrar programı da yapsak, Türkiye bu tuzaktan çıkamayacaktır.

Filistin mitingi devletin malı ve imkânları ile yapıldı. Seçimlere kadar AKP iktidarı, devlet imkânlarını kullanacaktır. Talep artışı ve enflasyon artacak ve fakat sermayeyi tehdit edenler nedeni ile üretim ve yatırımlarda düşüş yaşayacağız. Bu durumda mal kıtlığı olur. Tüketim ithalatı artarsa, döviz sıkıntısı başlar.

İş muhalefet partilerine kalıyor. Ama muhalefet partileri de koltuk ve devleti paylaşmadan ben nasıl pay alırım peşindedir.

Esfender Korkmaz’ın yazısı