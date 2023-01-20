Esfender Korkmaz: Ekonomik krize cumhurbaşkanının tek kararı neden oldu

AKP genel başkanı olarak, Başbakan olarak, Erdoğan siyasette tek başına kararlar verdi ve 20 yıl iktidarda kaldı. Birçok siyasi olaydan kazanan taraf olarak çıktı. Bu öz güvenle ekonomide de en iyi kararları verebileceğine inandı ve tek haneli faizi tutturdu. Erdoğan neden bu yanlışı yaptı? İnandığı için mi? Yoksa başka hedefleri mi vardı? Tartışılır. Çünkü 2018 kur krizinde, MB faizleri artırarak hem kurları düşürmüştü hem de yüzde 25’e çıkan TÜFE’yi bir yıl sonra yüzde 9’a düşürmüştü. Bu deneyime rağmen faizleri düşürüp kuru ve enflasyonu patlatmanın iktisadi anlamda bir gerekçesi yoktur.

Aslında, Türkiye’nin siyasi ve ekonomik gündemi tek eksenlidir.

Ekonomik krize Cumhurbaşkanının tek başına ve yanlış kararı neden oldu. Halen de bu yanlış devam ediyor. Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek; Cumhurbaşkanı ile bir açılışa katılıyor. Gazeteciler kendisine ekonomiyi tekrar siz mi yöneteceksiniz, diye soruyorlar? ”Hayır… Cumhurbaşkanı yönetimi başkasına vermez” diyor.

Esfender Korkmaz’ın yazısı