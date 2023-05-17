Esfender Korkmaz: Ekonomide kritik dönem

Bütçe açıkları arttı. Beklenti bu sene açığın yüksek olacağı yönündedir. 2023 bütçesinde açık hedefi 659,4 milyar dolardır. Ocak-Nisan 4 aylık açık 382,4 milyar liradır ve toplam hedefin yüzde 58’i kadardır.

Memur alımının artması, maaş ve ücret artışları, EYT’liler, deprem maliyetleri, bütçe açığının daha da artmasına neden olacaktır. Bütçe açığının artması, kamu iç ve dış borçlarının artmasına neden olur. Ayrıca cari harcamaların artması enflasyona yansır.

Ancak bütçe açıkları sorunu, döviz sorunu gibi anında piyasayı ve fiyatları etkilemez. Gecikmeli etkiler. Bu nedenle 28 Mayıs’a kadar bütçe ilave bir maliyet getirecek ama şok bir etki yapmayacaktır.

28 Mayıs sonrasında, siyasi iktidar bugüne kadar uyguladığı iktisat politikalarını terk edip, denenmiş ortadoks politikalara dönmeli, popülizme ara vermeli, yerli ve yabancı sermayeye güven vermelidir.

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Esfender Korkmaz’ın yazısı