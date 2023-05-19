Esfender Korkmaz: Ekonomide istikrar nasıl sağlanır?

Faize ideolojik bakmak, neo-liberal politikalara tamamıyla terstir. Ama aynı zamanda heterodoks politika da değildir.

Heterodoks politikalar, kısa dönemli şok önlemlerdir. Söz gelimi; faizlerin düşük tutulması, eksi reel faiz heterodoks politikadır. Ama bu faiz eksi yüzde 5 olur da eksi 30 olursa, kur ve fiyat istikrarı alt üst olur. Eksi reel faiz ile birlikte MB rezervlerinin yüksek olması ve kuru desteklemesi gerekir. Dahası önce kur korumalı mevduat, sonra Merkez Bankası’nın her gün farklı bir kararla bankalara müdahalesi, sosyal maliyet ve belirsizlik yarattı. İktisat politikası aracı olarak değerlendirilemez.

Seçim sonrası Türkiye’nin gerçekten bugünkü politikalardan ve kadrolardan vazgeçmesi, ekonomi yönetimi oluşturması gerekir. Ekonomi yönetiminin de Türkiye şartlarına özgü, politika geliştirmesi gerekir.

Bu politikaların ekseni; Devlet-piyasa optimum dengesi ve planlama olmalıdır.

Türkiye’de piyasaya aksak rekabet hâkim olduğu için, devlet müdahalesi spekülatif faaliyetleri önler ve rekabetin önünü açar. Bu nedenle Türkiye’de devlet-piyasa optimum dengesini kurmak zorundayız.

Makro planlama spekülasyonun önlenmesi açısından da önemlidir.

Esfender Korkmaz’ın yazısı