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Yaramazlara biraz batar!

Esfender Korkmaz: Ekonomi yönetimi top çeviriyor

Merkez Bankası uygulayacağı dezenflasyonist politika araçlarını, para arzının daraltılması ve faiz artışı olarak açıkladı. Desenflasyonist politikalar genel olarak enflasyonun sert olmayan tedbirlerle düşürülmesini öngörür.

Para arzının daraltılması, toplam talebin düşmesini sağlar. Enflasyon düşer. Ayrıca likidite daralması, TL‘ye ulaşımı sınırlar ve fazla TL’nin dövize ve altına gitmesini engeller.


Ne var ki; para arzının kısılması yoluyla toplam talebin düşmesi, her zaman fiyatlar genel düzeyinin düşmesini sağlamaz. Eğer üretimde ve mal arzında daralma varsa fiyatlar düşmez. Ayrıca; para arzının ve likiditenin aşırı kısılması ve uzun sürmesi de durgunluğa neden olur. Sonuçta durgunluk artarken, enflasyonda artabilir. Yani ekonomi stagflasyona girer.

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